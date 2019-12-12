Подозреваемому в нападении на Богданца сообщили о подозрении, но его имя все еще неизвестно

Полиция сообщила мужчине о подозрении в нападении на депутата Верховной Рады Андрея Богданца (фракция "Слуга народа") на заседании аграрного комитета парламента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

При этом имя подозреваемого не сообщается.

В ближайшее время суд ему будет избирать меру пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" просила правоохранительные органы расследовать нападение на депутата Верховной Рады от одноименной фракции Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее постасовка с участием депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрея Богданца произошла во время заседания комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики. Согласно размещенному видео, приглашенные на заседание лица устроили потасовку у входа в зал, где проходило заседание комитета. На видео видно, как они пытались побить Богданца.