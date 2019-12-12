Україну чекає тепло до +8 і густий туман: синоптики дали прогноз перед вихідними

Тим часом як в Україну йде аномальне тепло, 13 грудня в Києві хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря протягом доби 0...+2 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень -1...+5 градусів, на Закарпатті до +8 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі -1...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів. На півночі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси. У центрі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси. На сході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси. На півдні України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів, в Одеській області +3...+8 градусів. У Криму хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів. Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень.