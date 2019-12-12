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12 грудня 2019, четвер, 21:00 6
Суспільство 2019-12-12T21:00:03+02:00
Українські Новини
Україну чекає тепло до +8 і густий туман: синоптики дали прогноз перед вихідними

Україну чекає тепло до +8 і густий туман: синоптики дали прогноз перед вихідними

Таня Войтюк
Прогноз погоди, Укргідрометцентр, погода зимою, Погода
Хмарний день. Фото: pixabay
Хмарний день. Фото: pixabay

Тим часом як в Україну йде аномальне тепло, 13 грудня в Києві хмарно, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби 0...+2 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень -1...+5 градусів, на Закарпатті до +8 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі -1...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів.

На півночі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У центрі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси.

На сході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень -1...+4 градуси.

На півдні України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів, в Одеській області +3...+8 градусів.

У Криму хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень.

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