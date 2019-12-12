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  • В Украину идет аномальное декабрьское тепло: синоптик дала прогноз на неделю
12 декабря 2019, четверг, 06:00 113 Карта
Жизнь 2019-12-12T07:15:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет аномальное декабрьское тепло: синоптик дала прогноз на неделю

В Украину идет аномальное декабрьское тепло: синоптик дала прогноз на неделю

Надежда Комендантова
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Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время, как в Европе бушуют снежные циклоны с проливными дождями, над Украиной установился антициклон, который и диктует аномально теплую для начала зимы погоду в нашей стране. 

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями - синий цвет (карта - ред.), снегами - розовый цвет, убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном", - написала синоптик.

Поэтому погода в четверг, 12 декабря, будет преимущественно теплой по всей Украине. 

Только ночью температура воздуха упадет до небольшого минуса, днем ​​же будет от 2 + 5 градусов, на юге даже до + 6 + 9 градусов.

"Будут блуждать туманы, если их не разгонит порывистый юго-восточный ветер", - предупредила синоптик.

В Киеве в четверг будет сухо, прохладно и ветрено. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

Однако, не сомтря на теплую погоду синоптик советует одеваться потеплее из-за сильного порывистого ветра. "Не дайте вирусам ни единого шанса", - советует она. 

По словам Диденко, на следующей неделе в Украине еще больше потеплеет.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

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