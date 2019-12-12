В Украину идет аномальное декабрьское тепло: синоптик дала прогноз на неделю

В то время, как в Европе бушуют снежные циклоны с проливными дождями, над Украиной установился антициклон, который и диктует аномально теплую для начала зимы погоду в нашей стране. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в соцсети Facebook. "Пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями - синий цвет (карта - ред.), снегами - розовый цвет, убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится с антициклоном", - написала синоптик. Поэтому погода в четверг, 12 декабря, будет преимущественно теплой по всей Украине. Только ночью температура воздуха упадет до небольшого минуса, днем же будет от 2 + 5 градусов, на юге даже до + 6 + 9 градусов. "Будут блуждать туманы, если их не разгонит порывистый юго-восточный ветер", - предупредила синоптик. В Киеве в четверг будет сухо, прохладно и ветрено. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Однако, не сомтря на теплую погоду синоптик советует одеваться потеплее из-за сильного порывистого ветра. "Не дайте вирусам ни единого шанса", - советует она. По словам Диденко, на следующей неделе в Украине еще больше потеплеет. Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.