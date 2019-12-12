Жителям підконтрольних територій збираються оформляти посвідчення особи

Верховна Рада, яка раніше надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу,

За прийняття законопроєкту №0933 в цілому проголосували 348 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідні зміни вносяться до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Встановлюється, що оформлення документів, які підтверджують громадянство осіб, які проживають у зоні АТО/ООС, здійснюється Державною міграційною службою за місцем звернення особи або його законного представника в тих уповноважених органах, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/ООС.

Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони АТО/ООС під час його проведення, проводиться за фактичним місцем проживання.

Також встановлюється, що для внесення відомостей про місце проживання в таких документах може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня в Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Нагадаємо, що на підконтрольних територіях понад 400 тис. пенсіонерів залишилися без виплат за листопад.