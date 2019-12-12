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12 грудня 2019, четвер, 15:00 20
Верховна Рада і партії 2019-12-12T16:15:03+02:00
Українські Новини
Жителям підконтрольних територій збираються оформляти посвідчення особи

Жителям підконтрольних територій збираються оформляти посвідчення особи

Таня Войтюк
Верховна Рада, зона оос, посвідчення, Донбас, АТО
Український паспорт. Фото: newsroom.kh
Український паспорт. Фото: newsroom.kh

Верховна Рада, яка раніше надала статус добровольцям АТО до закону про суверенітет Донбасу, встановила оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні антитерористичної операції (АТО)/операції Об'єднаних сил (ООС) за місцем звернення.

За прийняття законопроєкту №0933 в цілому проголосували 348 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідні зміни вносяться до закону "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".

Встановлюється, що оформлення документів, які підтверджують громадянство осіб, які проживають у зоні АТО/ООС, здійснюється Державною міграційною службою за місцем звернення особи або його законного представника в тих уповноважених органах, які здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/ООС.

Оформлення таких документів громадянам, які переселилися із зони АТО/ООС під час його проведення, проводиться за фактичним місцем проживання.

Також встановлюється, що для внесення відомостей про місце проживання в таких документах може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня в Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Нагадаємо, що на підконтрольних територіях понад 400 тис. пенсіонерів залишилися без виплат за листопад.

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