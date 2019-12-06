Без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях

Тем временем как в ноябре в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о выплате пенсий жителям оккупированный территорий, вскоре после этого омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Пенсионный фонд, Минсоцполитики и правительству с просьбой способствовать решению проблемы с соцвыплатами у 400 тыс. временных переселенцев.

Об этом Денисова сообщила в Facebook после на заседания парламентского Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.



"Остается нерешенной проблема с выплатой пенсий гражданам из числа внутренне перемещенных лиц. Пенсии получают только 624 тыс. пенсионеров, а судьба более 400 тыс. - неизвестна", - написала она.

По словам омбудсмена, Кабинетом Министров Украины до сих пор не утвержден порядок выплат пенсий этим гражданам Украины за период, на который они были остановлены, по причине того, что пенсионеры не успели явиться на подконтрольную правительству Украины территорию за деньгами в течение 60 дней.

Омбудсмен обратилась в Пенсионный фонд, Минсоцполитики и правительству с просьбой способствовать решению указанной проблемы.



"Еще раз обращаюсь к руководству Пенсионного фонда Украины с требованием предоставить информацию по каким причинам более 400 тыс. граждан Украины из числа пенсионеров не могут реализовать свое право на пенсионное обеспечение", - пишет Денисова.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров утвердил новые тарифы на доставку пенсий.

Напомним, что с началом зимы в Украине пересчитают пенсии и социальные выплаты.