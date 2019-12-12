НБУ знизив облікову ставку на рекордні 2 відсотки - до 13,5%

Національний банк знизив облікову ставку з 15,5% до 13,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

У листопаді 2019 споживча інфляція стрімко сповільнилася - до 5,1% в річному вимірі, що було нижче очікувань Національного банку.

Таким чином, інфляція в листопаді досягла середньострокової цілі 5%, яку Національний банк задекларував у 2015 році.

В основі цієї стійкої тенденції - поступове ослаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є уповільнення базової інфляції, а також зниження цін на енергоносії.

Інфляція істотно сповільнилася внаслідок, як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань.

Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку сталого споживчого попиту і слабкого врожаю окремих овочів.

Згідно жовтневому прогнозом, Національний банк очікує зниження облікової ставки до 8%.

Оновлений прогноз буде оприлюднено в рамках чергового перегляду макроекономічного прогнозу в січні.

В ньому будуть враховані, зокрема, вплив на майбутню інфляцію з боку споживчого попиту і ситуації на валютному ринку.

Крім того, Національний банк продовжить враховувати хід ключових внутрішніх реформ.

Мова йде як про реформи, передбачених меморандумом про взаємодію між урядом і Національним банком, так і судової реформи як необхідної передумови забезпечення верховенства права в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, з 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%.

Потім НБУ неодноразово зберігав облікову ставку на рівні 30%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, в квітні 2017 - понизив до 13%, в травні 2017 - понизив до 12,5%, у жовтні - підвищив до 13,5%, у грудні 2017 - до 14,5%, в січні - до 16%, в березні 2018 - до 17%, в липні 2018 - до 17,5%, у вересні 2018 - до 18%, у квітні 2019 – понизив до 17,5%, в липні 2019 – до 17%, вересні 2019 – до 16,5% жовтні 2019 – до 15,5%.

Також і інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше.