НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020

Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року. Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини. "Ми не очікуємо в цьому році рішення про підписання програми, цього не буде. Але згідно з графіком, коли може відбутися засідання, це може бути в першому кварталі наступного року", - сказав він. При цьому Смолій повідомив, що рівень інфляції в поточному році буде в межах цілей НБУ – 5%+\/-1 п. п. Як повідомляли Українські Новини, ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ. Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою обговорив умови нової програми співпраці з МВФ. Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України, проте Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.