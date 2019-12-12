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12 грудня 2019, четвер, 14:33 8
Економіка 2019-12-12T15:00:02+02:00
Українські Новини
НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020

НБУ хоче підписати нову програму з МВФ до квітня 2020

Анна Рудык
МВФ, НБУ, програма мвф
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми не очікуємо в цьому році рішення про підписання програми, цього не буде. Але згідно з графіком, коли може відбутися засідання, це може бути в першому кварталі наступного року", - сказав він.

При цьому Смолій повідомив, що рівень інфляції в поточному році буде в межах цілей НБУ – 5%+/-1 п. п.

Як повідомляли Українські Новини, ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу в результаті домовленостей з МВФ.

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою обговорив умови нової програми співпраці з МВФ.

Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України, проте Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.

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