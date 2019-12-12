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12 грудня 2019, четвер, 13:31 27
Фінанси 2019-12-12T14:35:53+02:00
Українські Новини
НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют: порядок роботи нової системи

НБУ під кінець року змінив порядок розрахунку курсів валют: порядок роботи нової системи

Таня Войтюк
Курс валют, Гривна, Доллар, НБУ
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua
Національний банк України. Фото: bank.gov.ua

Тим часом як долар і євро оновили антирекорд, Національний банк України (НБУ) змінив порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Відповідна постанова НБУ набуває чинності з 27 грудня 2019 року, повідомляє прес-служба центробанку.

Згідно з постановою, офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, в форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

Також НБУ буде публікувати щоденний офіційний курс гривні до іноземних валют до 16:00, починаючи з 27 грудня 2019 року, хоча раніше оперативно публікувався лише офіційний курс гривні до долара США.

НБУ буде використовувати в якості крос-курсів котирування BFIX іноземних валют у торговельно-інформаційній системі Bloomberg.

Крім цього, НБУ формалізував принципи формування переліку валют, до яких розраховується офіційний курс гривні, і облікової ціни банківських металів. На щоденній основні офіційний курс гривні буде розраховуватися до валют, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют, а також валют, емітентами яких є країни з ТОП-30 найбільших торговельних партнерів України за попередній рік.

Офіційний курс інших іноземних валют буде публікуватися щомісяця. На щоденній основі буде публікуватися облікова ціна банківських металів, які входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют (зараз це золото, срібло, платина і паладій). Всі ці переліки будуть оновлюватися щорічно з урахуванням змін у зовнішній торгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, чому падає долар і що насправді відбувається на валютному ринку.

Нагадаємо, в листопаді грошова база збільшилася майже на 5 мільярдів.

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