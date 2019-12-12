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12 декабря 2019, четверг, 10:05 38
Финансы 2019-12-12T10:05:52+02:00
Українські Новини
Доллар и евро обновили антирекорд: курс валют на четверг

Доллар и евро обновили антирекорд: курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Курс валют, курс доллара, Курс евро, Валюта

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 декабря на 7,01 коп. до 23,6715 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,98 коп. до 23,3706 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 6,95 коп. до 25,8421 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,64 коп. до 26,2973 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 23,3706 23,6715 25,8421 26,2973 3,35 3,82
Максимальный 23,4800 24,1500 26,1000 26,6500 3,65 5,00
Минимальный 23,0000 23,5500 25,0000 26,0500 2,50 3,66

Как сообщали Українські Новини, в НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 декабря, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD.

В то же время, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что обвал курса валют, как и его рост, негативно отражается на экономике страны, поскольку весь экспорт и импорт завязан на курсе валют

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