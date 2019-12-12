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12 грудня 2019, четвер, 11:00 27 Документ
Силові структури 2019-12-12T12:45:02+02:00
Українські Новини
Ситник за листопад отримав 170 тис. гривень зарплати

Ситник за листопад отримав 170 тис. гривень зарплати

Жора Шокин
НАБУ, Зарплатня
Артем Ситник. Фото: genplanua
Артем Ситник. Фото: genplanua

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за листопад склала 170 166 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 95 651 гривню, доплата за вислугу років - 28 695 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 565 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 19 130 гривень, відрядження - 16 206 гривень.

Після утримання податків він отримав 136 984 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржив рішення суду.

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