Ситник за листопад отримав 170 тис. гривень зарплати

Зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за листопад склала 170 166 гривень.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Ситника склав 95 651 гривню, доплата за вислугу років - 28 695 гривень, доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, - 9 565 гривень, доплата за ранг - 723 гривні, надбавка державному експерту з питань таємниць - 19 130 гривень, відрядження - 16 206 гривень.

Після утримання податків він отримав 136 984 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.

Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у розмірі 3,4 тис. гривень.

Захист директора НАБУ оскаржив рішення суду.