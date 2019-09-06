Суд оштрафував Ситника за відпочинок в Рівненській області

Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Владислав Кіча.

"Рішення суду притягнута за вуха і за формою і за суттю. Визнали винним (Ситника) і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів", - сказав він.

За його словами, захист обов'язково подасть апеляцію на це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, головний свідок у справі про адміністративний протокол стосовно директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Микола Надейка не пам'ятає, яку суму він витратив для оплати відпочинку Ситника в Рівненській області.

Також Ситник дав пояснення щодо свого адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Раніше Національна поліція передала в суд адміністративний протокол про корупцію, складений на директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника через недекларування ним відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області.