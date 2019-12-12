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12 грудня 2019, четвер, 10:40 15
Фінанси 2019-12-12T12:45:02+02:00
Українські Новини
Рублі подешевшали: курс російської валюти в четвер

Рублі подешевшали: курс російської валюти в четвер

Надежда Комендантова
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У четвер, 12 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 11 грудня, виріс на 2 копійки до 3,35 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля 12 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля   Продаж
Середній 3,35   3,82
Максимальний 3,66   5,00
Мінімальний 2,30   3,67

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, що відбувається на валютному ринку, в той час, як долар і євро оновили антирекорд в четвер.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 грудня, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD.

У той же час, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют

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