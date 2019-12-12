Рублі подешевшали: курс російської валюти в четвер

У четвер, 12 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 11 грудня, виріс на 2 копійки до 3,35 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля 12 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,35 3,82 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, що відбувається на валютному ринку, в той час, як долар і євро оновили антирекорд в четвер.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 грудня, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD.

У той же час, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют