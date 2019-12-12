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12 грудня 2019, четвер, 10:05 16
Фінанси 2019-12-12T12:15:02+02:00
Українські Новини
Долар і євро оновили антирекорд: курс валют на четвер

Долар і євро оновили антирекорд: курс валют на четвер

Надежда Комендантова
курс долара, курс євро, Валюта

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 11 грудня на 7,01 коп. до 23,6715 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,98 коп. до 23,3706 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 6,95 коп. до 25,8421 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,64 коп. до 26,2973 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 23,3706 23,6715 25,8421 26,2973 3,35 3,82
Максимальний 23,4800 24,1500 26,1000 26,6500 3,65 5,00
Мінімальний 23,0000 23,5500 25,0000 26,0500 2,50 3,66

Як повідомляли Українські Новини, у НБУ пояснили, що відбувається на валютному ринку.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 грудня, на 8,57 коп. до 23,6035 UAH/USD.

У той же час, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют

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