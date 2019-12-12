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12 грудня 2019, четвер, 09:43 5
Технології 2019-12-12T10:15:01+02:00
Українські Новини
В Instagram масово зламують сторінки: як убезпечити профіль

В Instagram масово зламують сторінки: як убезпечити профіль

Ярина Вацяк
профіль, соцмережа, хакери, Stalkci, Instagram
Instagram. Фото: pixabay.com
Instagram. Фото: pixabay.com

В той час, як Instagram обзавівся власним месенджером, з допомогою застосунка Stalkci, який пропонує подивитися, хто заходив на вашу сторінку, Instagram-акаунти масово зламують.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

"Турецький сайт (і програма) Stalkci дозволяє бачити ваших гостей. Ну, нібито дозволяє. Насправді схема дуже проста — при реєстрації ви вводите логін і пароль від улюбленої сторінки, сторінка відлітає в руки шахраїв", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, після того, як профіль в Instagram зламали, повернути його вже майже неможливо, оскільки хакери змінюють пошту та номер телефону, до якого прикріплений профіль. В першу чергу мета злому - роздобути сторінки з великою кількістю підписок. Надалі вони використовуються для потрібної зломщикам інформації та запуску реклами.

Для того, щоб захистити свій аккаунт, радять не заходити на будь-які інші сайти з допомогою свого облікового запису, а також не вводити від нього пароль та логін в застосунках. Крім того, небезпечними можуть бути різні онлайн-тести, які також вимагають авторизації з допомогою соцмережі.

Як повідомляли Українські Новини, Instagram почав видаляти фотографії з ефектом пластичної операції.

Раніше Instagram заявляв про наміри приховувати лайки, щоб підвищити самооцінку користувачів.

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