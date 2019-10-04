Instagram обзавелся собственным мессенджером

Американская компания Facebook представила новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram, сообщает пресс-служба компании.

Мессенджер, получивший название Threads, предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Он позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.

Мессенджер Threads. Фото: Facebook

Отмечается, что мессенджер Threads будет отдельным приложением как и Facebook Messenger. При этом Instagram Direct будет функционировать как раньше.

"Мы увидели необходимость для пользователей оставаться более связанными с узким кругом друзей в течение дня, чтобы они с помощью фото или видео могли рассказать им, что они делают или как себя чувствуют. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в выделенном приватном пространстве", — пояснили разработчики Facebook.



В Threads есть функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

Как сообщали Українські Новини, Facebook запустил свой аналог сайта знакомств и вслед за Instagram хочет отказаться от лайков. Также из-за негативного влияния на психическое здоровье подростков Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях.