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04 октября 2019, пятница, 09:36 157
Технологии 2019-10-04T09:37:51+03:00
Українські Новини
Instagram обзавелся собственным мессенджером

Instagram обзавелся собственным мессенджером

Приложения. Фото: pixabay
Приложения. Фото: pixabay

Американская компания Facebook представила новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram, сообщает пресс-служба компании.

Мессенджер, получивший название Threads, предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей в соцсети. Он позволяет отправлять и получать текст, видео, фотографии.

Мессенджер Мессенджер Threads. Фото: Facebook 

Отмечается, что мессенджер Threads будет отдельным приложением как и Facebook Messenger. При этом Instagram Direct будет функционировать как раньше.

"Мы увидели необходимость для пользователей оставаться более связанными с узким кругом друзей в течение дня, чтобы они с помощью фото или видео могли рассказать им, что они делают или как себя чувствуют. Вот почему мы создали Threads, новый способ общения с близкими друзьями в выделенном приватном пространстве", — пояснили разработчики Facebook.


В Threads есть функция информирования собеседников о том, где находится пользователь. Он также может указывать, чем именно сейчас занимается пользователь. Приложение, в частности, может выставлять статус пользователя в автоматическом режиме на основе его местонахождения.

Как сообщали Українські Новини, Facebook запустил свой аналог сайта знакомств и вслед за Instagram хочет отказаться от лайков. Также из-за негативного влияния на психическое здоровье подростков Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях.

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