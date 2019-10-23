Как фотографии в Instagram влияют на психическое здоровье человека: исследование

Одна из самых популярных социальных сетей "Instagram", которая ранее создала новую функцию борьбы с буллингом, начала удалять фотографии с эффектом пластической операции. Об этом сообщает российская служба BBC.

Согласно данным ведомства, "Инстаграм" начал избавляться от фильтров дополненной реальности с эффектом пластической хирургии из опасений из-за того, что маски могут навредить психическому здоровью пользователей соцсети.

Отмечается, что под запрет среди прочего попадают визуальные эффекты накачанных губ, выделенных скул, подтяжки лица и "инъекций красоты".

Исследования показали, что фильтры, которые улучают внешность в социальных сетях искажают самовосприятие, понижают самооценку а также приводят к неврозу.

Представители соцсети отметили, что заботятся о здоровье и благополучии людей, поэтому и меняют правила:

"Мы пересматриваем нашу политику - мы хотим, чтобы наши фильтры приносили людям только положительные эмоции", - сказал пресс-секретарь "Инстаграма".

"И пока мы пересматриваем наши цели и правила, мы убираем из коллекции фильтров все эффекты, которые могут ассоциироваться с пластической хирургией, прекращаем одобрение новых подобных фильтров и будем удалять их, если нам о них сообщат",- отметили в компании.

Selfie-Harm

Один популярный фотограф Великобритании Джон Ранкин, известный благодая свей работе со многими знаменитостями, вроде Кейт Мосс, Роберта Дауни-младшего, Кэти Перри и королевы Елизаветы II, провел собственный эксперимент, в ходе которого сделал выводы, что у большинства людей современного поколения есть наличие проблем с самооценкой.

В частности, фотограф нашел 15 молодых англичанок в возрасте от 13 до 19 лет, сделал их минималистичные снимки без макияжа, после чего попросил подростков потратить пять минут на редактирование своих фотографий, чтобы они остались довольными фото настолько, что не задумываясь бы, опубликовали в соцсетях.

Несмотря на то, что девушки сказали, что предпочитают необработанные фотографии, ни одна из них не оставила свой снимок без изменений.

Большинство тинейджеров сузили себе лицо, увеличили глаза и губы, уменьшили носы, сделали глаза ярче, убрали с лица все неровности, избавились от веснушек и морщинок, а также добавили себе "естественный" макияж.

"Меня беспокоит, насколько велики даже самые небольшие изменения. Это так просто, почти как создание персонажа мультфильма о себе", - отметил Ранкин.

Эксперимент фотограф назвал Selfie Harm (селфи-повреждение), сделав отсылку к термину self-harm, обозначающему акт самоповреждения, когда человек преднамеренно вредит своему телу (например, режет или царапает руки).

"Пришло время признать разрушительное влияние, которое социальные сети оказывают на самооценку людей", - сообщил Ранкин журналистам.

Ранкин также отметил, что фильтры в инстаграме и снэпчате, кажущиеся безобидными на первый взгляд, наносят ущерб не только тем, кто ими пользуется, но и остальным, кто потом смотрит эти фотографии.

Как сообщали Українські Новини, ранее Instagram заявлял о намерениях скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей.

Также Facebook останавливает погоню пользователей за лайками.