Бомжі, імпорт електроенергії з РФ і самоврядування "Л/ДНР": чим займеться Рада в четвер

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроект №2569 про продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Далі Рада розгляне проекти постанов (2233-П і №2047-д-П) про скасування прийняття законів про заборону імпорту електроенергії з Росії за двостороннім договорам і про скасування необхідності внесення інформації про оцінку майна в єдину базу при посередництві електронних майданчиків, а також проект постанови №2302 про створення тимчасової слідчої комісії про напад на активістів.

У 2-му читанні парламент розгляне законопроекти №2299 про введення можливості регіонального замовлення у вузах і №2172 про скасування покарання за несуттєві порушення при перевірках нехарчової продукції, в 1-му читанні законопроект №2412 про розвідку і відповідні зміни у зв'язку з його прийняттям (законопроект №2414).

Крім того, на розгляді в цілому вказані законопроекти №0932 про дозвіл недержавним організаціям створювати установи для бездомних, №0933 про оформлення документів, що засвідчують особу проживають у зоні АТО за місцем звернення, №0885 про безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до арештованих, №2317 про акцизний податок, №0874 про озоноруйнівних речовин, №0875 про моніторинг викидів парникових газів та №1233 про зменшення штрафів за порушення норм працевлаштування.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні, а в грудні в порядку денному Ради - розглянути цей документ у другому читанні.

Раніше Верховна Рада оприлюднила порядок денний на грудень.

Тим часом, "свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринку землі.