Чому падає долар: у НБУ пояснили, що відбувається на валютному ринку

Офіційний курс гривні знову укріпився після того, як курс НБУ знизився у вівторок. Такий плаваючий курс гривні є правильним режимом для України, оскільки фіксований курс, як завищений, так і занижений, негативно відображатиметься на національній економіці.

Про це йдеться в поясненні на сторінці Національного банку в соцмережі Facebook.

В НБУ зазначили, що фіксований, курс, як у 2015 році, коли створювалася ілюзія стабільності, завдав великої шкоди економіці. Щоб утримувати курс на необґрунтованому рівні, витрачалися десятки мільярдів доларів міжнародних резервів.

"Фіксований курс та “спалювання” резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що зараз НБУ притримується режиму плаваючого курсу, яка економіка – такий і курс.

"Якщо зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною, тоді гривня укріплюється. Якщо ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту, – гривня послаблюється", - пояснили у відомстві.

Україна залежить від зовнішніх ринків, оскільки зовнішня торгівля формує значну частину ВВП, тому фіксований курс не є по кишені Україні, вважають в НБУ.

" Велика частка нашого експорту – це сировинні товари, насамперед зернові та метали, ціни на які можуть змінюватися залежно від ситуації на міжнародних ринках. Якщо у світі ціни сильно раптом впали би, наприклад, на зернові, то відчутно знизилися б обсяги валютних надходжень, які Україна отримає за продаж агропродукції. Якщо б це було єдиною помітною зміною на міжнародних ринках для української економіки, то це призвело би до дисбалансу на валютному ринку. Адже валютних надходжень за експорт стало б суттєво менше, а обсяг валютних платежів за імпортні товари залишився б на тому ж рівні, що й раніше. Відповідно, НБУ був би змушений для підтримання курсу на фіксованому рівні витрачати свої валютні резерви. І так - допоки їх вистачало би" - йдеться в поясненні.

Водночас НБУ не може зупинити зміцнення гривні, на яке зараз скаржаться експортери, оскільки може втрати довіру до системи та інвесторів.

"Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже – інтереси певних зацікавлених сторін. Відповідно втрачатиметься довіра як до НБУ, так і до національної валюти. Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту. Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах - в бік зростання. Ось і вся картина", - резюмували в НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, глава Асоціації малого і середнього бізнесу Руслан Соболь вважає, що обвал курсу валют, як і його зростання, негативно відбивається на економіці країни, оскільки весь експорт і імпорт зав'язаний на курсі валют.

Тим часом в листопаді 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,1% порівняно з жовтнем.