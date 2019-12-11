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11 грудня 2019, середа, 22:50 24
Європа 2019-12-11T23:05:43+02:00
Українські Новини
У Росії зняли з ефіру "Слугу народу" із Зеленським у головній ролі

У Росії зняли з ефіру "Слугу народу" із Зеленським у головній ролі

Анна Рудык
Серіал
Зеленський у
Зеленський у "Слуги народу". Фото: Слуга Народу

Російський телеканал ТНТ зняв з ефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв діючий Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляють "Ведомости".

Так, повідомляється, що телепрограма телеканалу була змінена. Відповідно до змін, замість "Слуги народу", який планували показувати 12 і 13 грудня, на телеканалі в ефір вийдуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Раніше повідомлялося, що головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу" з президентом України в головній ролі.

А перед виборами Президента України, 27 березня, відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Слуга народу", в якому головну роль виконав тоді ще кандидат у Президенти Володимир Зеленський. І "Слугу народу-3" жорстко розкритикували у соцмережі: знущання над українцями і ні слова про війну.

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