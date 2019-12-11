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11 грудня 2019, середа, 22:23 19
Події 2019-12-12T00:00:03+02:00
Українські Новини
Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами одеського коледжу

Рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами одеського коледжу

Анна Рудык
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Пожежа в коледжі Одеси. Фото: Думська
Пожежа в коледжі Одеси. Фото: Думська

Сьогодні ввечері, о 18:25, рятувальники знайшли ще одне тіло під завалами Одеського коледжу економіки, права та ресторанно-готельного бізнесу, директора якого взяли під домашній арешт. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що в лікарнях залишаються вісім постраждалих, а загиблих в результаті пожежі на даний момент 13.

"11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня родичами було упізнано тіло одного із загиблих у масштабній пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка сталася 4 грудня.

Тим часом стало відомо, що ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якої досягла 4 тис. кв. м.

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