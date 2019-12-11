Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна

Російський телеканал ТНТ почав показувати серіал "Слуга народу", але вже з першої серії вирізав жарт "Путін — хубло". Для регіонів серія вийшла в першоджерелі, а жарт вирізали тільки з серії, яку показували в Москві.

Про це повідомив користувач TJ і підтвердили користувачі Twitter.

За сюжетом обраний президент України Василь Голобородько вибирає години, а його помічник розповідає, що Володимир Путін носить марку Hublot. Голобородько його здивовано питає: "Путін — хубло?"

В соцмережах також звернули увагу, як ТНТ рекламує "Слугу народу", порівнюючи реальні заслуги Зеленського, який зіграв головну роль в серіалі, з заслугами Голобородько.

"У серіалі він поліпшив економічну ситуацію в країні. А в реальному житті? У серіалі він переміг корупцію. А в реальному житті? І, нарешті, у серіалі він послав Євросоюз. А в реальному житті? Загалом, дивись версію Зеленського, яка вийшла", — повідомляється в анонсі телеканалу.

ТНТ оголосив про показ серіалу "Слуга народу" на наступний день після зустрічі Зеленського з Путіним.

Як повідомляли Українські Новини, Пєсков заявив, що Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Також повідомлялося, що головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу".