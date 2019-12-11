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  • Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна
11 грудня 2019, середа, 20:57 6
Політика 2019-12-11T21:45:01+02:00
Українські Новини
Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна

Російський телеканал "Слуги народу" вирізав для Москви жарт про Путіна

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський. Скріншот серіалу
Володимир Зеленський. Скріншот серіалу "Слуга народу"

Російський телеканал ТНТ почав показувати серіал "Слуга народу", але вже з першої серії вирізав жарт "Путін — хубло". Для регіонів серія вийшла в першоджерелі, а жарт вирізали тільки з серії, яку показували в Москві.

Про це повідомив користувач TJ і підтвердили користувачі Twitter.

За сюжетом обраний президент України Василь Голобородько вибирає години, а його помічник розповідає, що Володимир Путін носить марку Hublot. Голобородько його здивовано питає: "Путін — хубло?"

В соцмережах також звернули увагу, як ТНТ рекламує "Слугу народу", порівнюючи реальні заслуги Зеленського, який зіграв головну роль в серіалі, з заслугами Голобородько.

"У серіалі він поліпшив економічну ситуацію в країні. А в реальному житті? У серіалі він переміг корупцію. А в реальному житті? І, нарешті, у серіалі він послав Євросоюз. А в реальному житті? Загалом, дивись версію Зеленського, яка вийшла", — повідомляється в анонсі телеканалу.

ТНТ оголосив про показ серіалу "Слуга народу" на наступний день після зустрічі Зеленського з Путіним.

Як повідомляли Українські Новини, Пєсков заявив, що Володимир Путін не дивився український телесеріал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі і не планує цього робити.

Також повідомлялося, що головний держканал Білорусі покаже серіал "Слуга народу".
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