Час проводити аудит, як Марина Порошенко витратила 700 млн гривень з бюджету, ще не настав, – Мінкультури Бородянського

Час проводити аудит, як Марина Порошенко витратила 700 млн гривень з бюджету, ще не настав, – Мінкультури Боро

Міністерство культури України, що входить до структуру очолюваного Володимиром Бородянським Міністерства культури, молоді та спорту України, не проводило та не планує проводити найближчим часом аудит роботи та розподілу бюджетних коштів Українським культурним фондом (УКФ).

Про це йдеться у відповіді Мінкультури на інформаційний запит Українських Новин.

У відповіді вказано, що згідно із законом аудит УКФ повинен проводитися 1 раз на 3 роки, а аудиторську компанію для проведення перевірки обирає сама Наглядова рада УКФ.

"Враховуючи те, що Український культурний фонд створений в 2017 році, час аудиту не настав", - йдеться у відповіді.

Також у міністерстві уточнили, що за рішенням Наглядової ради УКФ або міністерства аудит може проводитися й раніше, ніж через 3 роки, не частіше разу на рік. "станом на грудень поточного року такі рішення не приймалися", - вказали у відповіді.

Як повідомлялося раніше, у самий розпал президентських виборів - 9 січня 2019 року - міністр культури Євген Нищук за поданням Наглядової ради Фонду призначив головою Українського культурного фонду дружину Президента Петра Порошенка Марину. На потреби та програми фонду з бюджету було виділено 700 млн гривень.

Після невдалих для Петра Порошенка виборів ряд ЗМІ припустили, що його дружину "від'єднають" від бюджетних потоків, і відбудеться це на одному з найближчих засідань Наглядової ради УКФ.

Пізніше новий міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський публічно похвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді".

Питання про відставку призначеної під час президентських виборів главою Українського культурного фонду, який щорічно розподіляє з держбюджету 700 млн гривень, дружини колишнього Президента Марини Порошенко не виносився на розгляд Наглядової ради УКФ.

Українському культурного фонду на 2020 рік було передбачено збереження бюджетного фінансування на рівні 700 млн гривень.

А сама Марина Порошенко заявила, що має намір перебувати на посаді всю каденцію – до січня 2023 року. А також висловила думку, що виділені фондом 700 млн гривень - дуже маленька сума.