Зеленський скоротив штат Держуправління справами

Президент Володимир Зеленський скоротив граничний штат Державного управління справами (ДУС) на 10 працівників - з 165 до 155.

Про це йдеться в указі №895 від 11 грудня, передають Українські Новини.

"Постановляю затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць", - сказано в ньому.

При цьому Президент визнав таким, що втратив чинність, положення указу від 2012 року, яким гранична чисельність штату ГУД обмежувалася 165 співробітниками.

Як повідомляли Українські Новини, консультант Зеленського за протоколом, помічник Симоненка і екс-директор "Артека" проходять конкурс на керівництво ДУС.

Раніше, 1 серпня, Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Тим часом Президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду заступника керівника Державного управління справами з окладом в 29 029 гривень. Для заняття посади необхідно мати вчений ступінь не нижче магістра, а також досвід роботи на державних посадах не менше 7 років.