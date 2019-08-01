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01 августа 2019, четверг, 14:20 159
Политика 2019-08-01T14:20:52+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Зеленский назначил Борзова руководителем Госуправления делами

Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов
Сергей Борзов. Фото: Facebook/Сергей Борзов

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Об этом говорится в указе №571 от 1 августа, передают Українськi Новини.

"Назначить Борзова Сергея Сергеевича руководителем Государственного управления делами с 1 августа 2019 сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - написано в указе №571.

При этом указом №569 Зеленский освободил Борзова от временного исполнения обязанностей руководителя Госуправления делами, а указом №570 - уволил с должности заместителя руководителя Госуправления делами.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности.  

Ранее на должность руководителя Государственного управления делами проводился конкурс. Всего документы подали 26 лиц, среди них были директор "Украинского дома" и адвокат бывшего соратника Игоря Коломойского, экс-лидер партии "Укроп" Геннадий Корбана.

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