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  • Зеленский объявил конкурс на должность замруководителя Госуправления делами с окладом в 29 тыс. гривен
18 ноября 2019, понедельник, 15:52 421
Политика 2019-11-18T15:52:09+02:00
Українські Новини
Зеленский объявил конкурс на должность замруководителя Госуправления делами с окладом в 29 тыс. гривен

Зеленский объявил конкурс на должность замруководителя Госуправления делами с окладом в 29 тыс. гривен

Госуправление делами, Владимир Зеленский, Конкурс на должность

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность заместителя руководителя Государственного управления делами с окладом в 29 029 гривен.

Об этом говорится в распоряжении Президента №404 от 18 ноября, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжению, заявки принимаются до 5 декабря.

Для занятия должности необходимо иметь ученую степень не ниже магистра, а также опыт работы на государственных должностях не меньше 7 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Абромавичус заявил, что конкурс на должность гендиректора "Укроборонпрома" объявят до конца года.

Ранее Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность главы Таможенной службы.

Тем временем руководитель Госуправления делами при Президенте зарабатывает больше Зеленского. А обслуживание Порошенко обошлось в 1 млрд гривен в 2018.

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