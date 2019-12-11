Консультант Зеленского по протоколу, помощник Симоненко и экс-директор "Артека" проходят конкурс на руководство ДУСей

Консультант Зеленского по протоколу, помощник Симоненко и экс-директор "Артека" проходят конкурс на руководств

После того как Президент Владимир Зеленский выбрал руководителя Государственного управления делами, его заместителей он назначит по итогам конкурса, в котором участвуют 24 лица, среди которых консультант главы государства по протоколу, бывший помощник лидера Коммунистической партии Петра Симоненко и экс-директор лагеря "Артек".

Об этом свидетельствует ответ Национального агентства по вопросам государственной службы на запрос Українських Новин.

18 и 25 ноября Зеленский объявил конкурс на должности заместителей руководителя ГУД.

За время приема заявок на участие в двух конкурсах подали документы 24 человека, четверо из которых - на оба конкурса.

В ответе Нацагентства названы лишь имена конкурсантов без указания их нынешнего места работы, поэтому из-за наличия однофамильцев не всех из них можно достоверно идентифицировать.

Одним из претендентов является главный консультант главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса Президента Владимир Ворона.

Также на должность претендует бывший генеральный директор государственного предприятия "Международный детский центр Артек" Игорь Лысый.

На конкурс подались генеральный директор государственного предприятия "Харьковстандартметрология", депутат Запорожского областного совета от партии "Наш край" и бывший помощник Симоненко Владимир Величко, а также руководитель общественной организации "Институт эффективных реформ", бывший помощник экс-депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Мушака Игорь Колядин.



Кроме того, в конкурсе участвуют действующие сотрудники ГУД Дмитрий Слободянюк (руководитель управления здравоохранения и санаторно-курортных учреждений) и Артем Сусков (руководитель секретариата работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы).

Документы подали также заместитель директора департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Роман Дробоцкий, заведующий сектора внутреннего аудита Национальной комиссии государственного регулирования в сфере рынков финансовых услуг Анатолий Осадчий, экс-руководитель офиса управления проектами государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Александр Денисюк и экс-заместитель департамента Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Владимир Федоренко.

В конкурсе на замруководителя ГУД будут участвовать также экс-председатель Сумской районной государственной администрации Геннадий Дорошенко, первый замдиректора Украинского государственного научно-исследовательского института "Ресурс" Андрей Пономарев, собственница адвокатского бюро Мария Грабовская и сооснователь общественной организации "Лига юристов Украины" Андрей Свинаренко.

Также в отборе принимают участие владелец ряда предприятий, занимающихся монтажом промышленной техники и кинооборудования Сергей Слепак, экс-директор компании "Остхем Украина" (химическая промышленность) Роман Плисковский, основатель общественной организации "Театральная платформа" и экс-руководитель школы польского языка при Польском институте посольства Польши в Киеве Виктор Собиянский.

Как сообщали Українськi Новини, 1 августа Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

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