Гривня на міжбанку знову підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 9 коп. в середу зміцнився на 7 коп. до 23,56 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,60-23,62 UAH/USD, потім котирування звузилися до 23,58-23,60 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,54-23,58 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15% з 27,72 UAH/USD до 23,56 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк, у свою чергу, підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 12 грудня, на 9,05 коп. до 23,6102 UAH/USD.

Раніше міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.

Також у середу, 11 грудня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 грудня, знизився на 3 копійки до 3,33 грн за 10 рублів.