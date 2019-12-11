Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей

Інститут національної пам'яті, головою якого 4 грудня призначений експерт у сфері освіти і культури Антон Дробович, має намір сфокусувати свою діяльність на об'єднують людей особистостей і вести діалог з іншими державами. Про це на комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики сказав Антон Дробович, призначений передають Українські Новини.

"Інститут національної пам'яті, власне, продовжить пошук героїчних особистостей, але з акцентом на таких особистостях, які будуть об'єднувати українське суспільство, які допоможуть нам нарешті прийти до згоди з таким особистостям", - сказав він.

Дробович привів у приклад художника Казимира Малевича і футболіста і тренера Валерія Лобановського.

Директор інституту згадав такі завдання, як висвітлення Голодомору, Голокосту, аварії атомного реактора в Чорнобилі і боротьбу з міфами щодо різних історичних подій.

"Велика увага буде приділятися подальшій роботі по знаходженню спільної мови з нашими сусідами, з якими ми не знаходили спільної мови", - зазначив чиновник.

Відомство має намір продовжити декомунізацію і проводити її в діалозі з органами влади та місцевого самоврядування.

Як повідомляли Українські Новини,за 2018 рік Антон Дробович задекларував 450 тис. гривень доходів і 500 тис. гривень готівкою.

Також екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що призначення Дробовича Антона головою УІНП є абсолютно помилковим рішенням.