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04 декабря 2019, среда, 18:19 214
Общество 2019-12-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Ошибочное решение правительства: Вятрович прокомментировал назначение нового главы УИНП

Ошибочное решение правительства: Вятрович прокомментировал назначение нового главы УИНП

УИНП, Украинский институт национальной памяти, Владимир Вятрович, Антон Дробович
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что назначение Антона Дробовича главой УИНП является абсолютно ошибочным решением.

Об этом Вятрович сказал в эфире "Прямого".

"Я лично с ним не знаком, но знаю его по публикациям отдельных проектов, в которых он принимал участие. Самое большое опасение у меня вызывает его участие в проекте Мемориального центра "Бабий яр", проект которого был финансируем российскими олигархами, который был, кстати, альтернативным проектом государственному... Для меня очень показательно участие этого человека именно в таком проекте, потому что я не верю в какие-то меценатские цели российских олигархов в украинской гуманитарной политике", - сказал Вятрович.

Он отметил, что его настораживают заявления Дробовича, когда тот был кандидатом на пост главы Украинского института национальной памяти.

"Мне кажется, что это абсолютно ошибочное решение правительства. Если его еще рассматривать вместе с другими кадровыми решениями в гуманитарной политике, то мы можем говорить об угрозе гуманитарной политике", - добавил Вятрович.


Как сообщали Українські Новини, Антон Дробович занял кресло Вятровича в Институте нацпамяти. 

Также Владимир Вятрович проходит в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" вместо Луценко. 

Тем временем, угрозы Вятровичу от Бужанского оказались розыгрышем пранкера "Джокера".

Больше новостей о: УИНП Украинский институт национальной памяти Владимир Вятрович Антон Дробович

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