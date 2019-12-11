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11 грудня 2019, середа, 14:48 3
Силові структури 2019-12-11T14:53:25+02:00
Українські Новини
На директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт

На директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожежа у коледжі, Пожежа в Одесі

Київський районний суд Одеси обрав директору Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася пожежа, Любові Кочерзі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

Кочергу призначили на посаду указом Міністерства освіти в 2016 році терміном на 5 років.

Повідомляється, що вона знала про наявні порушення пожежної безпеки, встановлені у 2014 році, проте не вжила заходів для їх усунення.

Після оголошення рішення Кочерзі стало зле.

Вона звернулася по допомогу до медиків.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

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