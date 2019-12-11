Зеленський схвалив держбюджет на 2020

Президент Володимир Зеленський підписав державний бюджет на 2020 рік, згідно з яким повинні збільшити фінансування соціальних виплат та інших не менш важливих сфер.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроєкту №2000 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати - 1 180,099 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету-2020 становитиме 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (в першому читанні дефіцит держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми із забезпечення шкіл необхідним обладнанням становитиме 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення - 3,8 млрд гривень. Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, в тому числі погашення зовнішнього боргу - 120,3 млрд гривень, внутрішнього - 161,9 млрд гривень. Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановано на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проєкту державного бюджету на 2020 рік було обрано сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень. Водночас Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Рада прийняла закон про державний бюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, що державний бюджет 2020 зберіг обсяги фінансування Українського культурного фонду в 700 млн гривень.