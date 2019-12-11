"Свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі

Постасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Про це свідчить відеозапис, розміщений в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету.

На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.

Відповідно до порядку денного, аграрний комітет у середу розглядає законопроект №2178-10 про скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 перед 2-м читанням.

Як повідомляє РБК-Україна у бійці брали участь нардепи 7 скликання від фракції Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.

За словами нардепа Ірини Верещук, активісти таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

"Тут були присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств, Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду у загальному даного проекту. Сольський не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проекту на завтра. Це не сподобалося активістам і вони таким невербальним способом тиснули і намагалися довести думку Тимошенко до пана Сольського", - сказала Верещук.

"Активісти підійшли до керівника комітету і намагалися десь дотиснути свою позицію. Голова комітету же не може застосовувати фізичну силу", - розповіла нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова, після чого "Слуга народу" вирішила направити Геруса на тренінг з дзюдо.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні, а в грудні в порядку денному Ради - розглянути цей документ у другому читанні.