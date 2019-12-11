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11 грудня 2019, середа, 12:42 139
Верховна Рада і партії 2019-12-11T15:00:03+02:00
Українські Новини
"Свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі

"Свободівці" побили "слугу народу": у Раді сталася бійка через ринок землі

Надежда Комендантова
Бійка, народні депутати, Ринок землі, Верховна Рада, Андрій Богданець

Постасовка за участю депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрія Богданця сталася під час засідання комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики.

Про це свідчить відеозапис, розміщений в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з розміщеним відео, запрошені на засідання особи влаштували бійку біля входу в зал, де проходило засідання комітету.

На відео видно, як вони намагалися побити Богданця.

Відповідно до порядку денного, аграрний комітет у середу розглядає законопроект №2178-10 про скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 перед 2-м читанням.

Як повідомляє РБК-Україна у бійці брали участь нардепи 7 скликання від фракції Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.

За словами нардепа Ірини Верещук, активісти таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

"Тут були присутні активісти і були присутні представники асоціацій фермерських господарств, Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду у загальному даного проекту. Сольський не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проекту на завтра. Це не сподобалося активістам і вони таким невербальним способом тиснули і намагалися довести думку Тимошенко до пана Сольського", - сказала Верещук.

"Активісти підійшли до керівника комітету і намагалися десь дотиснути свою позицію. Голова комітету же не може застосовувати фізичну силу", - розповіла нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко влаштував бійку з Герусом в Борисполі, захищаючи бізнес Ахметова, після чого "Слуга народу" вирішила направити Геруса на тренінг з дзюдо.

Тим часом, 13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні, а в грудні в порядку денному Ради - розглянути цей документ у другому читанні.

 

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