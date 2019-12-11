Консультант Зеленського з протоколу, помічник Симоненка і екс-директор "Артеку" проходять конкурс на керівництво ДУСею

Консультант Зеленського з протоколу, помічник Симоненка і екс-директор "Артеку" проходять конкурс на керівницт

Після того як Президент Володимир Зеленський обрав керівника Державного управління справами, його заступників він призначить за підсумками конкурсу, в якому беруть участь 24 особи, серед яких консультант глави держави з протоколу, колишній помічник лідера Комуністичної партії Петра Симоненка і екс-директор табору "Артек".

Про це свідчить відповідь Національного агентства з питань державної служби на запит Українських Новин.

18 і 25 листопада Зеленський оголосив конкурс на посади заступників керівника ДУС.

За час прийому заявок на участь в двох конкурсах подали документи 24 людини, четверо з яких - на обидва конкурси.

У відповіді Нацагентства названі лише імена конкурсантів без зазначення їх нинішнього місця роботи, тому через наявність людей з такими ж іменами не всіх з них можна достовірно ідентифікувати.

Одним із претендентів є головний консультант головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу Президента Володимир Ворона.

Також на посаду претендує колишній генеральний директор державного підприємства "Міжнародний дитячий центр Артек" Ігор Лисий.

На конкурс подалися генеральний директор державного підприємства "Харківстандартметрологія", депутат Запорізької обласної ради від партії "Наш край" і колишній помічник Симоненка Володимир Величко, а також керівник громадської організації "Інститут ефективних реформ" і колишній помічник екс-депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Мушака Ігор Колядін.

Крім того, в конкурсі беруть участь чинні співробітники ДУС Дмитро Слободянюк (керівник управління охорони здоров'я та санаторно-курортних установ) і Артем Сусков (керівник секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби).

Документи подали також заступник директора департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції Роман Дробоцький, завідувач сектору внутрішнього аудиту Національної комісії державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг Анатолій Осадчий, екс-керівник офісу управління проектами державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" Олександр Денисюк та екс-заступник департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Володимир Федоренко.

У конкурсі на заступника керівника ДУСі будуть брати участь також екс-голова Сумської районної державної адміністрації Геннадій Дорошенко, перший заступник директора Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Андрій Пономарьов, власниця адвокатського бюро Марія Грабовська та співзасновник громадської організації "Ліга юристів України" Андрій Свинаренко.

Також у відборі беруть участь власник ряду підприємств, що займаються монтажем промислової техніки і кіноустаткування Сергій Слєпак, екс-директор компанії "Остхем Україна" (хімічна промисловість) Роман Плісковський, засновник громадської організації "Театральна платформа" і екс-керівник школи польської мови при Польському інституті посольства Польщі в Києві Віктор Собіянський.

Як повідомляли Українськi Новини 1 серпня Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Глава ДУСі Борзов заробляє більше Президента Зеленського.