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11 грудня 2019, середа, 10:09 12
Нерухомість 2019-12-11T11:45:03+02:00
Українські Новини
У листопаді новобудови в Києві здорожчали на 0,7%

У листопаді новобудови в Києві здорожчали на 0,7%

Оксана Соболь
ціни на житло, ціни на житло в Києві, Новобудови, Будівництво

У листопаді порівняно з жовтнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва підвищилися на 0,7%, або на 202 гривні, до 27 223 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

З початку року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 10,7%, порівняно з листопадом 2018 року - на 11,4%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в листопаді порівняно з жовтнем середня ціна знизилася на 0,9% до 20 682 гривень/кв. м, комфорт-класу - збільшилася на 0,6% до 24 161 гривні/кв. м.

В бізнес-класі ціна зросла на 0,1% до 38 958 гривень/кв. м, у преміум-класі - на 3,8% до 60 101 гривні/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 17% від загальної кількості, у Печерському та Шевченківському районах - по 14%, у Дарницькому – 12%, у Солом'янському районі - 11%.

Меншу кількість новобудов пропонувалося у Святошинському районі – 8%, Деснянському - 7%, у Дніпровському і Подільському - 6%, в Оболонському - 5%.

У листопаді були початі продажі квартир в 1 житловому комплексі.

Припинені або призупинені продажі в 10 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців введення житла в експлуатацію зросло на 48%.

Раніше агентство розповіло, як перевірити надійність забудовника.

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