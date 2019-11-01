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01 ноября 2019, пятница, 07:10 1098
Общество 2019-11-01T07:10:02+02:00
Українські Новини
Проблемные новостройки в Киеве: как найти законное жилье и сэкономить на юристе

Проблемные новостройки в Киеве: как найти законное жилье и сэкономить на юристе

Киев, Карты, Минрегион, Застройщик, Новостройки
Новостройки. Фото: pixabay
Новостройки. Фото: pixabay

Среди сомнительных жилищных комплексов сложно отыскать квартиру с полным и законным набороми документов. О том, как проверить надежность застройщика и новостройки расскажут Українські Новини. 

Осенью наконец-то заработал онлайн-версия центра мониторинга застроек города Киева. После продолжительных технических работ, сайт возобновил свою работу и теперь четко показывает киевские новострои.

Незаконные постройки отмечены на карте красным цветом, законные — зеленым. Кликнув на точку на карте, можно узнать краткую информацию о проекте: адрес, права землепользования, градостроительные условия и разрешительные документы на строительство.

Плюсы: можно найти официальную информацию о новостройках, а также номера и даты договоров и актов.

Минусы: можно проверить только объекты самовольного строительства, но не репутацию застройщика.

Другой сайт, который поможет киевлянам определиться с жильем называется "Билдом". Привычный поисковик квартир в новостройках, на котором собраны все новостройки Украины.

Главное преимущество - оценка надежности, который присвоен каждому жилому комплексу за:

  • соблюдение закона о градостроительной деятельности; 
  • разрешительные документы на строительство и реестры запретов;
  • технические условия на подключение к коммуникациям;
  • ответственность застройщика перед инвестором по договору инвестирования;
  • репутацию застройщика и его проекты.

Индекс надежности может быть высоким — тогда рядом стоит зеленый щит, или низким — такие проекты отмечены красным. Новостройки можно отсортировать по надежности.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев цены на новое жилье в Киеве выросли на 10,1%. Ранее минрегион сообщил, что почти тысячу молодых семей обеспечат жильем.

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