Проблемные новостройки в Киеве: как найти законное жилье и сэкономить на юристе

Среди сомнительных жилищных комплексов сложно отыскать квартиру с полным и законным набороми документов. О том, как проверить надежность застройщика и новостройки расскажут Українські Новини.

Осенью наконец-то заработал онлайн-версия центра мониторинга застроек города Киева. После продолжительных технических работ, сайт возобновил свою работу и теперь четко показывает киевские новострои.

Незаконные постройки отмечены на карте красным цветом, законные — зеленым. Кликнув на точку на карте, можно узнать краткую информацию о проекте: адрес, права землепользования, градостроительные условия и разрешительные документы на строительство.

Плюсы: можно найти официальную информацию о новостройках, а также номера и даты договоров и актов.

Минусы: можно проверить только объекты самовольного строительства, но не репутацию застройщика.

Другой сайт, который поможет киевлянам определиться с жильем называется "Билдом". Привычный поисковик квартир в новостройках, на котором собраны все новостройки Украины.

Главное преимущество - оценка надежности, который присвоен каждому жилому комплексу за:

соблюдение закона о градостроительной деятельности;

разрешительные документы на строительство и реестры запретов;

технические условия на подключение к коммуникациям;

ответственность застройщика перед инвестором по договору инвестирования;

репутацию застройщика и его проекты.

Индекс надежности может быть высоким — тогда рядом стоит зеленый щит, или низким — такие проекты отмечены красным. Новостройки можно отсортировать по надежности.

Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев цены на новое жилье в Киеве выросли на 10,1%. Ранее минрегион сообщил, что почти тысячу молодых семей обеспечат жильем.