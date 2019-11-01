Проблемные новостройки в Киеве: как найти законное жилье и сэкономить на юристе

Среди сомнительных жилищных комплексов сложно отыскать квартиру с полным и законным набороми документов. О том, как проверить надежность застройщика и новостройки расскажут Українські Новини. Осенью наконец-то заработал онлайн-версия центра мониторинга застроек города Киева. После продолжительных технических работ, сайт возобновил свою работу и теперь четко показывает киевские новострои. Незаконные постройки отмечены на карте красным цветом, законные — зеленым. Кликнув на точку на карте, можно узнать краткую информацию о проекте: адрес, права землепользования, градостроительные условия и разрешительные документы на строительство. Плюсы: можно найти официальную информацию о новостройках, а также номера и даты договоров и актов. Минусы: можно проверить только объекты самовольного строительства, но не репутацию застройщика. Другой сайт, который поможет киевлянам определиться с жильем называется "Билдом". Привычный поисковик квартир в новостройках, на котором собраны все новостройки Украины. Главное преимущество - оценка надежности, который присвоен каждому жилому комплексу за: соблюдение закона о градостроительной деятельности; разрешительные документы на строительство и реестры запретов; технические условия на подключение к коммуникациям; ответственность застройщика перед инвестором по договору инвестирования; репутацию застройщика и его проекты. Индекс надежности может быть высоким — тогда рядом стоит зеленый щит, или низким — такие проекты отмечены красным. Новостройки можно отсортировать по надежности. Как сообщали Українські Новини, за 9 месяцев цены на новое жилье в Киеве выросли на 10,1%. Ранее минрегион сообщил, что почти тысячу молодых семей обеспечат жильем.