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Зовнішня політика 2019-12-11T11:45:03+02:00
Українські Новини
Україна і Європейський Союз обговорили кримські санкції проти Росії

Україна і Європейський Союз обговорили кримські санкції проти Росії

Таня Войтюк
Брюсель, Європейський Союз, Севастополь, анексія Криму
Штаб-квартира в Брюсселі. Фото: pexels
Штаб-квартира в Брюсселі. Фото: pexels

Після підсумків саміту в "нормандському форматі", Європейський Союз і Україна обговорили наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя під час сьомий за рахунком подібної зустрічі в Брюсселі 10 грудня.

Про це пише "Європейська правда".

Уточнюється, що ЄС і Україна надали оновлені довідки про обмежувальні заходи щодо Криму і Севастополя. Також сторони обговорили безпеку та ситуацію з правами людини на півострові. Учасники звернули увагу на співробітництво на міжнародних форумах і на питання міжнародного права.

"ЄС не визнає і не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією. Він залишається прихильним повністю реалізовувати свою політику невизнання", - йдеться в повідомленні.

Зустріч відбулася на рівні вищих посадових осіб Європейської служби зовнішніх дій і Європейської комісії та представників українського уряду.

Як повідомляли Україньскі Новини, Росія озвучила готовність працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту.

Тим часом українці посіли перше місце за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС.

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