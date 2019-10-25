Украинцы заняли первое место по числу полученных видов на жительство в ЕС

Страны Европейского союза в 2018 году выдали гражданам Украины 527 тысяч видов на жительство, из которых 78% в Польше. Таким образом Украина снова заняла первое место по количеству выданных видов на жительство. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Евростат.

Всего страны ЕС за 2018 год выдали гражданам других стран 3,225 млн первых видов на жительство, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Далее идут граждане Китая (206 тыс., из которых почти половина в Великобритании), Индии (197тыс., из которых 38% в Великобритании), Сирии (174 тыс., из которых 71% в Германии), Беларусь (138 тыс., из которых 92% в Польше), Марокко (127 тыс., из которых 45% в Испании), США (120 тыс., из которых 36% в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из которых 32% в Португалии), Турции (80 тыс., из которых 29% в Германии) и России (75, из которых 18% в Германии).

В 2018 году в Польше было выдано 635 тыс. видов на жительство (20% от общего количества разрешений, выданных в ЕС), далее следуют Германия (544 тыс. или 17%), Великобритания (451 тыс. или 14%), Франция (265 тыс. или 8%), Испания (260 тыс., также 8%), Италия (239 тыс. или 7%) и Швеция (125 тыс., или 4%).

Фото: ec.europa.eu

Как сообщали Українські Новини, согласно социологическому опросу, 56% украинцев считают массовый выезд граждан за границу наибольшей угрозой.



В 2016 году 512 тысяч украинцев получили вид на жительство в Польше.