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11 грудня 2019, середа, 08:44 3
Суспільство 2019-12-11T09:00:02+02:00
Українські Новини
В Одесі продовжують пошуки 4 зниклих людей під завалами згорілого коледжу

В Одесі продовжують пошуки 4 зниклих людей під завалами згорілого коледжу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожежа в коледжі, Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі. Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс
Пожежа в Одесі. Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс

Чотири людини можуть знаходитися під завалами обвалився під час пожежі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, жертвами якої стали 12 осіб. Про це у вівторок повідомили в Нацполіції України в Одесі.

"Під завалами можуть перебувати ще чотири людини. Тіла шести чоловік не ідентифіковані", - зазначили у відомстві і додали, що усі служби працюють у цілодобовому режимі, триває розбір завалів.

У згорілому коледжі, за даними ДСНС, готуються до демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Всього в результаті пожежі постраждало 30 осіб, дев'ять з них залишаються в лікарнях.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

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