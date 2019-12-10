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10 грудня 2019, вівторок, 23:56 11
Кабмін 2019-12-11T00:31:38+02:00
Українські Новини
Кабмін виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків одеської пожежі

Кабмін виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків одеської пожежі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожежа в Одесі

Кабінет Міністрів має намір виділити 4 мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

У середу Кабмін має намір розглянути питання про виділення майже 4 млн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі і компенсації сім'ям загиблих.

"Уряд підтримає потерпілих та їх сім'ї. Разом з тим, розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні уряду гроші будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій (Держнс) і Одеської облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

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