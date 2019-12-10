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10 грудня 2019, вівторок, 18:07 4
Суспільство 2019-12-10T19:00:03+02:00
Українські Новини
Небезпечний туман накриє Київ ввечері у вівторок, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки

Небезпечний туман накриє Київ ввечері у вівторок, рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Туман в Києві, Туман

Густий туман очікується у Києві ввечері у вівторок, 10 грудня. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві на своїй сторінці в Facebook з посиланням на Укргідрометцентр.

У повідомленні уточнюється, що накриє туман столицю у вівторок ввечері і затримається до середовища.

"Увага! Попередження про туман в Києві. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Києві увечері 10 грудня, вночі та в першій половині дня 11 грудня туман, видимість 200-500 м. (1 рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Тим часом крижаний циклон йде в Україну зі снігом і сильними вітрами: синоптик дала прогноз на тиждень. Також в Україну йдуть антициклон Sarena і атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на весь грудень.

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