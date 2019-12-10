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  • Nike створила колекцію хіджабів і купальників для спортсменок-мусульманок
10 грудня 2019, вівторок, 17:48 16
Світ 2019-12-10T19:15:03+02:00
Українські Новини
Nike створила колекцію хіджабів і купальників для спортсменок-мусульманок

Nike створила колекцію хіджабів і купальників для спортсменок-мусульманок

Елизавета Кесельман
Nike, одяг для жінок, Хіджаб, Іслам

Компанія Nike, яка раніше випустила "святі кросівки", створила партію спортивних хіджабів, а також купальників, повністю покривають тіло. Про це передає CNN.

зокрема, нова колекція спортивного одягу зроблена з легкої дихаючої тканини, яка здатна швидко висихати і може захищати від сонячних випромінювань UPF40+.

"Дизайн колекції Nike Victory Swim Collection відповідає різноманітним потребам, від скромних переваг і до захисту від сонця, і відображає прихильність Nike до інклюзивної дизайну", — розповіли в компанії.

Лінія одягу буде доступна по всьому світі в окремих роздрібних магазинах і онлайн з 1 лютого 2020 року.

У додатку до купальника також йдуть хіджаб, туніка легінси для плавання.

Нові варіанти одягу для плавання вийшли слідом за випуском Nike спортивного хіджабу для жінок-мусульманок в 2017 році.

Nike відзначили, що компанія почала розробляти спортивний хіджаб після того, як деякі мусульманські спортсменки поскаржилися на незручність носіння традиційної хустки під час змагань.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Йорданії футболістки посеред гри проявили солідарність, оточивши суперницю, щоб та змогла поправити хіджаб, а в Судані жінкам дозволили носити брюки і не покривати голову.

Nike розробив кросівки з фільму "Назад в майбутнє 2".

 

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