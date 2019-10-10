Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан

Компания Nike совместно с дизайнерским бюро выпустили модель "святых кроссовок Иисуса Христа". Об этом сообщает NyPost.

Глава коммерченского отдела бруклинского бренда MSCHF Дэниэл Гринберг рассказал о вопросе, который послужил вдохновением для создания "святой обуви".

"Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом?...Я сам еврей, но единственное, что я знал, это то, что он ходил по воде", - рассказал дизайнер.

Гринберг уверяет, что вода, которая соержится в подошве была доставлена прямо из реки Иордан из Израиля. Более того, он отметил, что вода получила благословение священника.

"Обувь Христа", которая появилась на сайте Nike, разобрали за считанные минуты. Кроссовки сделаны из шерсти с ладаном, к шнурку правого кроссовка привязано распятие, а в полую подошву налита святая вода.

Как сообщали Українські Новини, ранее компания Nike подала патентную заявку на конвейер для кроссовок, который помогает пользователю обуться.

Также, журналист Максим Беденок хотел подать в суд на фирму Nike через три пары кроссовок, которые были куплены в официальном магазине в Украине и лопнули через неделю после покупки.