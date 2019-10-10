Nike совместно с MSCHF создали "святые кроссовки Иисуса Христа" с ладаном и святой водой из реки Иордан

Компания Nike совместно с дизайнерским бюро выпустили модель "святых кроссовок Иисуса Христа". Об этом сообщает NyPost.\r\nГлава коммерченского отдела бруклинского бренда MSCHF Дэниэл Гринберг рассказал о вопросе, который послужил вдохновением для создания "святой обуви".\r\n"Нам было интересно, как бы выглядела коллаборация с Иисусом Христом?...Я сам еврей, но единственное, что я знал, это то, что он ходил по воде", - рассказал дизайнер.\r\nГринберг уверяет, что вода, которая соержится в подошве была доставлена прямо из реки Иордан из Израиля. Более того, он отметил, что вода получила благословение священника.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Обувь Христа", которая появилась на сайте Nike, разобрали за считанные минуты. Кроссовки сделаны из шерсти с ладаном, к шнурку правого кроссовка привязано распятие, а в полую подошву налита святая вода.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее компания Nike подала патентную заявку на конвейер для кроссовок, который помогает пользователю обуться.\r\nТакже, журналист Максим Беденок хотел подать в суд на фирму Nike через три пары кроссовок, которые были куплены в официальном магазине в Украине и лопнули через неделю после покупки.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n