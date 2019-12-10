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10 грудня 2019, вівторок, 17:40 3
Суспільство 2019-12-10T22:21:06+02:00
Українські Новини
В Одесі частину згорілого "будинку Асвадурова" завалили двома кранами

В Одесі частину згорілого "будинку Асвадурова" завалили двома кранами

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожежа в Одесі, пожежа

В Одесі у вівторок, 10 грудня, розпочали демонтаж однієї з стін згорілої будівлі коледжу. Про це повідомив мер міста Андрій Котляр Facebook, відео з висоти пташиного польоту опублікувала Думська.

Він уточнив, що вночі проводилася підготовка до демонтажу стіни.

Перед початком робіт мешканців будинку №23 по вулиці Троїцька евакуювали. Попередньо відомо, що при демонтажі інші частини будівлі колежда не порушилися. Стіну завалювали двома кранами. У дворі будівлі облаштували "подушку" із тюків соломи і дерев'яних піддонів.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Вранці 4 грудня на третьому поверсі шестиповерхового учбового корпусу коледжу виникла пожежа, площа якого досягла 4 тис. кв. м.

Тим часом, голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

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