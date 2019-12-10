В Одесі демонтували стіну згорілого коледжу

За інформацією місцевого видання "Думська", перед початком робіт мешканців будинку №23 по вулиці Троїцька евакуювали. Попередньо відомо, що при демонтажі інші частини будівлі колежда не порушилися. Стіну завалювали двома кранами. У дворі будівлі облаштували "подушку" із тюків соломи і дерев'яних піддонів.

Раніше Українські Новини писали, що голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.