підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 грудня 2019, вівторок, 15:48 19
Суспільство 2019-12-10T16:45:02+02:00
Українські Новини
В Одесі демонтували стіну згорілого коледжу

В Одесі демонтували стіну згорілого коледжу

Таня Войтюк
Пожежа в Одесі, Одеський коледж, пожежа в коледжі, пожежа на хімзаводі
Демонтовану стіна одеського коледжу. Фото: Думська
Демонтовану стіна одеського коледжу. Фото: Думська

Після пожежі в одеському коледжі, перевірка в якому в останній раз проводилася 5 років тому, місцева влада разом з  ДСНС, SAR Ukraine, керівництвом Нацгвардії та будівельними експертами почала демонтаж однієї з обгорівших стін будівлі.

Про це повідомляє мер Одеси Андрій Котляр на Facebook.

Він уточнив, що вночі проводилася підготовка до демонтажу стіни спільно з Держнс України, SAR Ukraine, керівництвом Нацгвардії і будівельними експертами.

"Сьогодні процес демонтажу вже розпочато. Стіна 6 поверху демонтована, роботи тривають", - написав Котляр.

За інформацією місцевого видання "Думська", перед початком робіт мешканців будинку №23 по вулиці Троїцька евакуювали. Попередньо відомо, що при демонтажі інші частини будівлі колежда не порушилися. Стіну завалювали двома кранами. У дворі будівлі облаштували "подушку" із тюків соломи і дерев'яних піддонів.

Раніше Українські Новини писали, що голова Одеської обласної державної адміністрації Куций Максим заявив, що будуть укріплені стіни будівлі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу з метою продовження пошукових робіт.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу.

Більше новин про: Пожежа в Одесі Одеський коледж пожежа в коледжі пожежа на хімзаводі

Архів
Новини
В Україні ціни на скраплений газ почали стрімко зростати 17:25
"Укренерго" максимально обмежує імпорт електроенергії через низький попит 16:59
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
Прямі поставки російського газу дозволять знизити тарифи, – Льовочкін 16:19
Діти не змогли евакуюватися через порушення пожежної безпеки: директора одеського коледжу судитимуть 16:19
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Остаточне рішення по кредиту Україні ще не прийняли, - МВФ 18:20
Гончарук доручив голові ДСНС в Одесі піти з посади "за власним" через пожежі 18:41
більше новин
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok