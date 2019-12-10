"Нафтогаз" встановив гарантовану ціну на газ для населення

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" встановила гарантовану ціну на природний газ для населення на рівні 5 500 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) в той час, як знизив ціну на газ для українців на 13%.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Повідомляється, що ця ціна на 12% нижче регульованої ціни, за якою "Нафтогаз" продавав газ захищеним споживачам у січні-квітні 2019 року (тоді оптова ціна для споживачів на умовах положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) становила 6 236 гривень/тис. куб. м).

"Кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у кожному регіоні залежить від витрат на транспортування газу магістральними та регіональними газопроводами, а також від націнки газзбутів. З урахуванням поточних транспортних тарифів кінцева роздрібна ціна з ПДВ становитиме від 7,2 до 7,8 гривні за куб. м газу (проти 8,5 гривень за куб. м в 1 кварталі 2019)", - зазначили в компанії.

Наголошується, що гарантована ціна буде діяти як для побутових споживачів, так і для виробників теплової енергії, що дозволить уникнути різкого збільшення вартості послуг з постачання тепла та гарячої води.

Ця ціна буде діяти з 1 січня 2020 року і до кінця опалювального сезону і всі домогосподарства і виробники тепла автоматично будуть отримувати газ за гарантованою ціною.

Крім того, будь-який споживач може відмовитися від запропонованої гарантованої ціни і вибрати щомісячну ринкову ціну, в такому випадку їм необхідно в період з 10 по 24 грудня звернутися в свою регіональну збутову компанію.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" заявив про можливе збільшення ціни на природний газ в 2 рази на початку 2020 року у разі припинення транзиту російського газу через територію України в Європу.

Раніше "Нафтогаз" підвищив на листопад ціну на газ для населення на умовах ПСО на 14,6%, або на 622,24 гривень/тис. куб. м до 4 899 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).