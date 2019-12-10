підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.4
˟
10 грудня 2019, вівторок, 08:42 20
Силові структури 2019-12-10T09:15:12+02:00
Українські Новини
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових

В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових

Ярина Вацяк
обстріли в зоні ООС, ООС, підрив військових, Втрати в зоні ООС
Свічка. Фото: pixabay.com
Свічка. Фото: pixabay.com

В понеділок, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрії загинули троє українських військовослужбовців збройних сил. В той час, як "нормандська четвірка" домовлялася про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року, бойовики за минулу добу 7 раз обстріляли позиції ООС.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в Facebook.

"9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП", - йдеться в ньому.

Так, бойовики двічі відкривали вогонь неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Березового – з автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Крім того, бойовики стріляли біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї та поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 8 грудня під час обстрілу бойовиків загинув один боєць ЗСУ, двоє зазнали поранення, а ще один - бойову травму.

Раніше в зоні ООС кількість обстрілів зросла, два воїни ЗСУ були травмовані 6 грудня.

Більше новин про: обстріли в зоні ООС ООС підрив військових Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
У нас люди можуть говорити на різних мовах: Зеленський назвав себе російськомовним президентом 08:16
У Кличка не знають, для яких цілей закупили 2 дорогих ноутбука 06:19 Документ
Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют 05:50
Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасу 03:17
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
Проспект Бандери назад перейменовувати не будуть 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok