В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових

В понеділок, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрії загинули троє українських військовослужбовців збройних сил. В той час, як "нормандська четвірка" домовлялася про повне припинення вогню на Донбасі до Нового року, бойовики за минулу добу 7 раз обстріляли позиції ООС.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в Facebook.

"9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП", - йдеться в ньому.

Так, бойовики двічі відкривали вогонь неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Березового – з автоматичних гранатометів; поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Крім того, бойовики стріляли біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї та поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з боку ЗСУ не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, 8 грудня під час обстрілу бойовиків загинув один боєць ЗСУ, двоє зазнали поранення, а ще один - бойову травму.

Раніше в зоні ООС кількість обстрілів зросла, два воїни ЗСУ були травмовані 6 грудня.