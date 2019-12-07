Обострение в зоне ООС: количество обстрелов возросло, два воина ВСУ травмированы

6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили боевые травмы.

Как сообщается в отчете штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.

"Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", сообщали в штабе.

Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря боевики ни разу не обстреляли позиции сил ООС. Также штаб ООС назвал потери боевиков за неделю. Тем временем украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.