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07 декабря 2019, суббота, 08:13 130
Силовые структуры 2019-12-07T08:14:04+02:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: количество обстрелов возросло, два воина ВСУ травмированы

Обострение в зоне ООС: количество обстрелов возросло, два воина ВСУ травмированы

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook
Донбасс Фото: Штаб ООС Facebook

6 декабря российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военных получили боевые травмы.

Как сообщается в отчете штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Водяного, Павлополь, Николаевки, Лебединского, Новолуганское, Луганского, Троицкого и Крымского.

 "Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", сообщали в штабе.

Как сообщали Українськi Новини, 2 декабря боевики ни разу не обстреляли позиции сил ООС. Также штаб ООС назвал потери боевиков за неделю.  Тем временем украинские военные показали трогательные фото с четверолапыми товарищами.

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