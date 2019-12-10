Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасу

Президент Володимир Зеленський має намір ініціювати продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого 16 вересня 2014 року.

Про це він повідомив в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"На продовження – так. Нам легше зараз продовжити цей закон і потім внести "формулу Штайнмайєра", вбачаючи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації, ніж дочекатися, що цей закон перестане діяти. А потім ми будемо знову за новий закон голосувати. Я вважаю, що треба продовжувати", - сказав Зеленський.

Закон передбачає введення особливого порядку місцевого самоврядування строком на 3 роки для окремих районів Донецької та Луганської областей — територій, не контрольованих українськими силами станом на день прийняття закону.

17 березня 2015 року Верховна Рада прийняла нову версію закону "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідно до нової редакції, всі особливі повноваження ДНР і ЛНР отримають тільки після проведення місцевих виборів, які повинні проводитися за українським законам і міжнародним стандартам з участю всіх політичних сил України.

Представники так званих "ДНР" і "ЛНР" виступили проти цього закону.

Термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" закінчується 31 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю. Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України. Також за даними соцопитування, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленском.