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10 грудня 2019, вівторок, 03:17 5
Президент 2019-12-10T03:19:00+02:00
Українські Новини
Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасу

Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Закон про особливий статус Донбасу, Особливий статус Донбасу, Володимир Зеленський
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський має намір ініціювати продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого 16 вересня 2014 року.

Про це він повідомив в ході прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"На продовження – так. Нам легше зараз продовжити цей закон і потім внести "формулу Штайнмайєра", вбачаючи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації, ніж дочекатися, що цей закон перестане діяти. А потім ми будемо знову за новий закон голосувати. Я вважаю, що треба продовжувати", - сказав Зеленський.

Закон передбачає введення особливого порядку місцевого самоврядування строком на 3 роки для окремих районів Донецької та Луганської областей — територій, не контрольованих українськими силами станом на день прийняття закону.

17 березня 2015 року Верховна Рада прийняла нову версію закону "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Відповідно до нової редакції, всі особливі повноваження ДНР і ЛНР отримають тільки після проведення місцевих виборів, які повинні проводитися за українським законам і міжнародним стандартам з участю всіх політичних сил України.

Представники так званих "ДНР" і "ЛНР" виступили проти цього закону.

Термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" закінчується 31 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, Разумков заявляє, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю. Тим часом, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України. Також за даними соцопитування, українці стали ще більше хотіти миру при президентові Зеленском.

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