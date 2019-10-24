Украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском, - опрос

Более 70% жителей Украины считают, что стране больше всего не хватает мира, и около 40% населения хотят порядка и стабильности, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передают Українські Новини.

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением оккупированных территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.

"Семьдесят один процент отметили, что сегодня Украине больше всего не хватает мира. 43% - считают, что Украине нужен порядок, 40% - стабильность, 37% - единство, 36% - достаток, по 30% - развитие и справедливость, 8% - влиятельность в мире. Запрос на все перечисленные категории за последние три месяца вырос, больше всего - в отношении мира и порядка", - говорится в тексте опроса, опубликованного в четверг на сайте "Рейтинга". Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов из перечисленных.

Скриншот соцопроса ratinggroup.ua

Ранее социологическая служба имени Разумкова проводила опрос, согласно которому 56% жителей Украины выступают против закрепления в конституции особого статуса для Луганской и Донецкой областей. Из тех, кто поддерживают возвращение республик Донбасса под контроль Киева, 56% хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины "на тех же условиях, что были раньше" - до Революции Достоинства в 2014 году.

Также большинство украинцев хотят, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а конфликт заморозили.

И каждый второй гражданин Украины хочет, чтобы Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками ради мира.