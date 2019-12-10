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  • В Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно
10 грудня 2019, вівторок, 03:02 6
Політика 2019-12-10T03:30:02+02:00
Українські Новини
В Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно

В Офісі президента заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина

Переговори в "нормандському форматі" в Парижі пройшли успішно, українська позиція була представлена дуже сильно. Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає Укринформ.

"Переговори пройшли дуже успішно і ті позиції, які висловлював Президент України, вони, дійсно, отримали місце", - зазначила Мендель.

Вона також запевнила, що "українська позиція була представлена дуже сильно".

За словами прес-секретаря глави держави, спільний брифінг лідерів чотирьох країн є великим успіхом.

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.
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